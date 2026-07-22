ЕС одобрил участие Великобритании в займе в поддержку Украины

По данным Евросовета, для вхождения в программу Великобритания выполнила три ключевых условия: внесла соразмерный финансовый вклад в покрытие расходов на заимствование, имеет действующее соглашение в области безопасности и обороны с ЕС, а также подтвердила статус финансового и военного донора республики.