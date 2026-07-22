ЕС одобрил участие Великобритании в займе в поддержку Украины

Страны Европейского союза утвердили участие Великобритании в программе кредитования для поддержки Украины, сообщает пресс-служба Евросовета. Это решение позволит Киеву использовать средства для закупки оборонной продукции не только у европейских, но и у британских производителей.
Программа представляет собой рамочное соглашение на общую сумму €90 млрд на 2026−2027 годы — из них €60 млрд предназначены для инвестиций в оборонно-промышленный потенциал, а €30 млрд — для прямой экономической и бюджетной поддержки.
Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти отметила, что участие Великобритании укрепляет солидарность Запада и расширяет возможности Украины по защите граждан. По ее словам, решение позволит республике закупать важнейшие товары у английских предприятий.
По данным Евросовета, для вхождения в программу Великобритания выполнила три ключевых условия: внесла соразмерный финансовый вклад в покрытие расходов на заимствование, имеет действующее соглашение в области безопасности и обороны с ЕС, а также подтвердила статус финансового и военного донора республики.
Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС готовится разрешить Украине использовать кредитные средства в размере €60 млрд для закупки военной техники у британских компаний. 13 июля страны Евросоюза официально одобрили участие королевства в кредитной программе для Украины на сумму €90 млрд.
Россия выступает против поставок военной помощи Украине — как финансовой, так и в виде вооружений, так как это только затягивает конфликт.
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