«Мясник» без прошлого: На Украине зачищают биографию нового главы Генштаба ВСУ Скибюка

Известно, что Скибюк родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск, а позднее — Национальный университет обороны Украины. Начиная с 1998 года он бессменно служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, где и выстроил свою военную карьеру. При этом все прочие подробности его биографии оказались из публичного поля изъяты.