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«Мясник» без прошлого: На Украине зачищают биографию нового главы Генштаба ВСУ Скибюка

Информацию о прошлом нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка старательно удаляют из открытых источников. На это обратили внимание в российских силовых структурах, назвав офицера «мясником», сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, практически все украинские новостные сайты сейчас распространяют лишь строго дозированные сведения. В Сети можно найти исключительно отредактированные архивные снимки Скибюка и его короткое жизнеописание.

Известно, что Скибюк родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск, а позднее — Национальный университет обороны Украины. Начиная с 1998 года он бессменно служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, где и выстроил свою военную карьеру. При этом все прочие подробности его биографии оказались из публичного поля изъяты.

Напомним, ранее Владимир Зеленский осуществил масштабную ротацию в высшем военном командовании Украины. С поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины был снят Александр Сырский, вместо которого назначен Михаил Драпатый. Одновременно с должности начальника Генерального штаба уволен Андрей Гнатов, а его кресло занял генерал-майор Игорь Скибюк.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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