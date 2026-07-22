«Око за око»: Иран пригрозил погрузить союзников США во тьму

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что оборонная доктрина страны жестко следует принципу «око за око», и предостерег Вашингтон от реализации угроз в отношении гражданских объектов республики.
«Наша оборонная доктрина ясна: око за око. Любая агрессия против Ирана, включая атаки на нашу инфраструктуру, повлечет за собой мощный и решительный ответ. Любой, кто будет способствовать такой агрессии, независимо от формы оказываемой поддержки, также будет считаться законной целью», — написал Арагчи на своей странице на платформе X.
Такое заявление стало ответом на недавние угрозы Дональда Трампа, который пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждый обстрел судов в Ормузском проливе.
«Если будет совершено нападение на наши мосты и электростанции, отключение электроэнергии у союзников и тех, кто предоставляет территорию США, неизбежно», — приводит текст заявления агентство Tasnim.
В Вооруженных силах Ирана также подчеркнули, что любая попытка реализации угроз Трампа приведет к разрастанию конфликта далеко за пределы Ормузского пролива и превратит всю энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока в зону боевых действий.
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