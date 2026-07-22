«Око за око»: Иран пригрозил погрузить союзников США во тьму

«Наша оборонная доктрина ясна: око за око. Любая агрессия против Ирана, включая атаки на нашу инфраструктуру, повлечет за собой мощный и решительный ответ. Любой, кто будет способствовать такой агрессии, независимо от формы оказываемой поддержки, также будет считаться законной целью», — написал Арагчи на своей странице на платформе X.