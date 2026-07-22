Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в Евросоюз

Хорватия призвала Черногорию урегулировать нерешенные споры для вступления страны в Евросоюз. Среди них — вопрос о компенсации заключенным во время войны 1991−1995 годов, продолжение поиска 14 пропавших без вести, расследование военных преступлений и решение имущественных проблем хорватских семей, которые потеряли собственность в Черногории.