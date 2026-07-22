«Индустрия дистанционного убийства»: Раскрыты свидетельства зверств ВСУ от жителей Константиновки

Ранее Life.ru рассказывал, что в Константиновке в полуразрушенном доме без родителей осталась 10-летняя девочка София. Бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за ней: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.