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Политолог Бышок объяснил стремление Белоруссии сблизиться с КНР

В сложной международной обстановке Китаю важны «предсказуемые» партнеры, указал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Белоруссия старается диверсифицировать отношения с внешними партнерами, чтобы не ориентироваться только на Россию, сказал в беседе с «Лентой.ру» политолог Станислав Бышок.

Эксперт отметил, что благодаря сотрудничеству с Китаем Белоруссия получает десятки миллиардов долларов за счет транзита товаров в страны Европы и за продажу калийных удобрений. При этом Пекин не требует от Минска никаких политических преобразований, сказал Бышок.

«(Президент Белоруссии Александр. — Прим. ред.) Лукашенко, пожалуй, ценит это больше всего», — отметил он.

Кроме того, в сложившейся международной обстановке Китаю важны «предсказуемые» партнеры, и этому требованию Белоруссия соответствует, сказал Бышок.

«В этом смысле Китай для Лукашенко — идеальный вариант», — подчеркнул политолог.

Напомним, в конце июня Лукашенко посетил с официальным визитом Китай, провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Поездка президента Белоруссии в Пекин стала второй с сентября 2025 года, когда он присутствовал на военном параде в Китае и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь.

Отметим, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сотрудничество России и Китая в сфере образования является важной частью стратегического партнерства и способствует развитию общества, экономики, культуры. Особо он отметил развитие совместных научных проектов.

и реализацию инициатив в математике, медицине, ИТ и в сфере естественных наук, пишет радио Sputnik.

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