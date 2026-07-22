Политолог Бышок объяснил стремление Белоруссии сблизиться с КНР

Напомним, в конце июня Лукашенко посетил с официальным визитом Китай, провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Поездка президента Белоруссии в Пекин стала второй с сентября 2025 года, когда он присутствовал на военном параде в Китае и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь.