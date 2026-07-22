Чепа: РФ не согласна с Рубио в том, что только США могут решить конфликт

«Желание решить вопрос — это значит прекратить оказывать соответствующую военную помощь и поддержку Украине, о чем говорили в Анкоридже. И тем самым не дать возможности Украине рассчитывать на финансовую и военную поддержку», — сказал он.
Депутат также считает, что боевые действия на Украине закончатся и без участия стран Запада, которые поддерживают Киев. Но если Вашингтон примет верное решение, мир будет достигнут быстрее, сказал он.
Ранее Рубио заявил, что на данный момент США являются единственной страной, способной решить конфликт на Украине. Американский политик также считает, что с этим «согласятся россияне».
Отметим, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя возможное возобновление переговоров с Киевом, напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил главные условия для остановки боевых действий и они неизменны. Песков также отметил, что переход к серьезным и сложным переговорам зависит от действий, которые предпримет Киев, пишет издание «Известия».