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В ДНР при ударе дрона по автомобилю погибли два человека

В результате атак украинских беспилотников на территории ДНР за день погибли два человека и еще десять мирных жителей получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В результате атак украинских беспилотников на территории ДНР за день погибли два человека и еще десять мирных жителей получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.

На автодороге Донецк — Амвросиевка при ударе дрона по легковому автомобилю погибли мужчина и женщина. Пушилин выразил соболезнования их родным и близким.

В Селидово мужчина 1946 года рождения подорвался на противопехотной мине ПФМ «Лепесток» на приусадебном участке.

В Горловке пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах. В Никитовском районе на остановке общественного транспорта ранения получили двое мужчин. В Центрально-Городском районе травмы получили работники коммунального предприятия: две женщины и двое мужчин. В Калининском районе на открытой местности ранена женщина.

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