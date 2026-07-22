В ДНР при ударе дрона по автомобилю погибли два человека

В результате атак украинских беспилотников на территории ДНР за день погибли два человека и еще десять мирных жителей получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.
На автодороге Донецк — Амвросиевка при ударе дрона по легковому автомобилю погибли мужчина и женщина. Пушилин выразил соболезнования их родным и близким.
В Селидово мужчина 1946 года рождения подорвался на противопехотной мине ПФМ «Лепесток» на приусадебном участке.
В Горловке пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах. В Никитовском районе на остановке общественного транспорта ранения получили двое мужчин. В Центрально-Городском районе травмы получили работники коммунального предприятия: две женщины и двое мужчин. В Калининском районе на открытой местности ранена женщина.
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