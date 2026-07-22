В ДНР при ударе дрона по автомобилю погибли два человека

В Горловке пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах. В Никитовском районе на остановке общественного транспорта ранения получили двое мужчин. В Центрально-Городском районе травмы получили работники коммунального предприятия: две женщины и двое мужчин. В Калининском районе на открытой местности ранена женщина.