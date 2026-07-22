Дроны ВСУ устроили террор на дорогах и остановках Донбасса

Глава ДНР привел подробности трагических событий: на автодороге Донецк — Амвросиевка дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина и женщина скончались на месте. В Горловке удар пришелся на остановку общественного транспорта, где пострадали двое мужчин. В том же городе ранения получили пять сотрудников коммунального предприятия и еще одна женщина, находившаяся на открытой местности.