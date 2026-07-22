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Дроны ВСУ устроили террор на дорогах и остановках Донбасса

Два человека погибли и еще десять получили ранения в Донецкой Народной Республике в среду в результате массированных атак ударных беспилотников и детонации взрывоопасных предметов.

Два человека погибли и еще десять получили ранения в Донецкой Народной Республике в среду в результате массированных атак ударных беспилотников и детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», — написал Денис Пушилин на платформе «Макс».

Глава ДНР привел подробности трагических событий: на автодороге Донецк — Амвросиевка дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина и женщина скончались на месте. В Горловке удар пришелся на остановку общественного транспорта, где пострадали двое мужчин. В том же городе ранения получили пять сотрудников коммунального предприятия и еще одна женщина, находившаяся на открытой местности.

Кроме того, в Шахтерске зафиксировано ранение мужчины, а в городе Селидово местный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток» при работе на приусадебном участке.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — отметил глава республики.

По данным властей, удары украинских формирований привели к повреждению гражданской инфраструктуры в ряде крупных городских округов, включая Донецк, Мариуполь и Горловку, а также в нескольких муниципальных округах региона. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий.

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