Президент Чехии Петр Павел стал получать письма с угрозами

В адрес президента Чехии Петра Павела начали поступать письма с угрозами. Об этом сообщил официальный представитель пражской полиции Ян Данек.
По его словам, зафиксировано два подобных инцидента: первое послание было получено в феврале, а второе — в июне.
«Письма содержат угрозы непосредственно в адрес президента, нецензурную лексику и оскорбления», — уточнил Данек.
Представитель ведомства добавил, что аналогичные послания поступали и в президентскую канцелярию. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.
Кроме того, спикер полиции напомнил о прецеденте в начале года, когда обвинение было предъявлено гражданину, оставившему в соцсетях агрессивный комментарий под новостным материалом о поездке главы государства и его супруги в Оломоуцкий край.
Ранее сообщалось, что чешский лидер подал иск в суд после того, как его не позвали на саммит НАТО.