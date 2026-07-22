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Президент Чехии Петр Павел стал получать письма с угрозами

Чешская полиция сообщила о расследовании угроз в адрес президента Павела, отметив, что в текущем году зафиксировано несколько случаев получения им оскорбительных посланий.

Источник: Аргументы и факты

В адрес президента Чехии Петра Павела начали поступать письма с угрозами. Об этом сообщил официальный представитель пражской полиции Ян Данек.

По его словам, зафиксировано два подобных инцидента: первое послание было получено в феврале, а второе — в июне.

«Письма содержат угрозы непосредственно в адрес президента, нецензурную лексику и оскорбления», — уточнил Данек.

Представитель ведомства добавил, что аналогичные послания поступали и в президентскую канцелярию. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.

Кроме того, спикер полиции напомнил о прецеденте в начале года, когда обвинение было предъявлено гражданину, оставившему в соцсетях агрессивный комментарий под новостным материалом о поездке главы государства и его супруги в Оломоуцкий край.

Ранее сообщалось, что чешский лидер подал иск в суд после того, как его не позвали на саммит НАТО.

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