ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины перед вылетом из Нью-Йорка

Господин Тапиа должен был вылететь из аэропорта в Нью-Йорке вечером 21 июля вместе с другими представителями AFA и игроками сборной Аргентины. Перед посадкой его задержали агенты ФБР и отвели в комнату для допроса: там у него изъяли телефон и другие устройства.