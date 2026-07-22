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ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины перед вылетом из Нью-Йорка

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США сняли с рейса главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. 30 июля он должен будет дать показания в окружном суде Флориды по делу о многомиллионных финансовых махинациях, в которых предположительно замешана организация, передают аргентинские издания TN и Infobae. Организация отвергает информацию о задержании.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США сняли с рейса главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. 30 июля он должен будет дать показания в окружном суде Флориды по делу о многомиллионных финансовых махинациях, в которых предположительно замешана организация, передают аргентинские издания TN и Infobae. Организация отвергает информацию о задержании.

Господин Тапиа должен был вылететь из аэропорта в Нью-Йорке вечером 21 июля вместе с другими представителями AFA и игроками сборной Аргентины. Перед посадкой его задержали агенты ФБР и отвели в комнату для допроса: там у него изъяли телефон и другие устройства.

На следующей неделе Клаудио Тапиа, казначей AFA Пабло Товигиньо и предприниматели Хавьер Фарони и Диего Лусеро должны будут явиться в окружной суд Флориды для дачи показаний. Они фигурируют в расследовании ФБР в отношении компании господина Фарони TourProdEnter LLC — она собирает платежи по контрактам, которые AFA подписывала со спонсорами.

За последние несколько лет TourProdEnter заработала не менее $260 млн. Из них $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием.

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