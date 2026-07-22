Киргизия заявила об ущербе бизнесу из-за ударов по складам Wildberries

ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Склад в тамбовском Котовске возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб. Wildberries пообещал выплаты продавцам, чьи товары были повреждены при атаках.