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Киргизия заявила об ущербе бизнесу из-за ударов по складам Wildberries

Министр экономики и коммерции Киргизии Бакыт Сыдыков провел встречу с представителем Wildberries. Он заявил, что при ударах БПЛА по складам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях были повреждены швейные изделия киргизских предпринимателей.

Министр экономики и коммерции Киргизии Бакыт Сыдыков провел встречу с представителем Wildberries. Он заявил, что при ударах БПЛА по складам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях были повреждены швейные изделия киргизских предпринимателей.

Представители Wildberries сообщили о проведении инвентаризации товаров на поврежденных складах, в том числе киргизских продавцов. После завершения оценки Министерство экономики и коммерции Киргизии организует дополнительные встречи, чтобы обсудить решение проблемы, указано в заявлении ведомства.

ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Склад в тамбовском Котовске возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб. Wildberries пообещал выплаты продавцам, чьи товары были повреждены при атаках.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».

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