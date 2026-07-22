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НАТО приняла план модернизации военных складов горючего на 27 млрд евро

Совет НАТО утвердил план модернизации военных складов горючего, трубопроводов и систем его транспортировки и распределения на €27 млрд на период до 2031 года.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический совет утвердил программу обновления топливных хранилищ, трубопроводных магистралей и логистических систем для горючего на сумму 27 миллиардов евро, рассчитанную до 2031 года. Соответствующая информация содержится в сообщении, опубликованном пресс-службой организации.

«Сегодня Совет НАТО одобрил план по совершенствованию инфраструктуры снабжения войск топливом. Выделенные 27 миллиардов евро позволят обновить действующую сеть складов и систему распределения горючего», — говорится в документе.

Там подчеркивается, что в рамках данной инициативы будут проложены новые трубопроводы, в частности в восточных и юго-восточных регионах альянса, что обеспечит вооруженные силы НАТО энергоресурсами, необходимыми для поддержания высокой степени боеспособности.

Известно, что это первый столь масштабный проект реконструкции тылового обеспечения горюче-смазочными материалами для сил НАТО со времен холодной войны.

Данный план был принят в процессе утверждения бюджета и военных программ альянса на период до 2031 года.

Ранее сообщалось, что страны НАТО столкнулись с нехваткой хлопка для производства взрывчатки.

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