Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

«Кадровый блок. Кабинетом министров Украины уволены Борняков Александр с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины; Науменко Сергей с должности заместителя министра внутренних дел Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.
По данным Мельничука, принято решение переименовать министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в министерство экономики и окружающей среды. При этом ряд должностей сохраняются — заместители министра, госсекретаря.
Кроме того, кабмин согласовал назначение Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации. Также одобрено увольнение Анатолия Рысцова с должности председателя Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.