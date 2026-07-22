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Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Кабинет министров Украины произвел ряд кадровых перестановок в правительстве, в том числе уволен замминистра внутренних дел Сергей Науменко, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Источник: © РИА Новости

«Кадровый блок. Кабинетом министров Украины уволены Борняков Александр с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины; Науменко Сергей с должности заместителя министра внутренних дел Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.

По данным Мельничука, принято решение переименовать министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в министерство экономики и окружающей среды. При этом ряд должностей сохраняются — заместители министра, госсекретаря.

Кроме того, кабмин согласовал назначение Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации. Также одобрено увольнение Анатолия Рысцова с должности председателя Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

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