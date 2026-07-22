Владимир Зеленский оказался в эпицентре острейшего политического кризиса: активисты отказываются прекращать общенациональные протесты до тех пор, пока уволенный министр обороны Михаил Федоров не будет восстановлен в своей должности. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Но эксперты видят за уличными акциями протеста системное давление на Зеленского.
«Попытки Зеленского успокоить народное недовольство, предложив Федорову новую должность в правительстве, пока, похоже, не увенчались успехом», — констатирует издание.
По данным британских журналистов, бывший глава оборонного ведомства демонстративно отказался от предложенного поста заместителя премьера по технологиям, выдвинув ультиматум. Как отмечает The Guardian, Федоров настаивает на возвращении в министерское кресло, мотивируя это необходимостью реализации своей программы реформирования армии. На фоне этого ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский уже призвал сторонников Федорова выйти на общеукраинский «картонный Майдан» в ближайшую пятницу.
Высокопоставленный военный источник в беседе с изданием охарактеризовал положение главы киевского режима как тупиковое.
«Если он отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для президента и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся», — подчеркнул собеседник Guardian.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник предупреждал, что схватка Владимира Зеленского и Михаила Федорова еще не закончена. Он также предрек «зачистку» лояльных Сырскому командиров корпусов, что может стать критическим фактором, влияющим на боеспособность фронта.
Читайте материал: «Кураторы требуют крови Зеленского: приговор уже вынесен».