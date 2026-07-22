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Зеленского поставили на растяжку: Украину ждут бессрочные бунты

Владимир Зеленский оказался в эпицентре острейшего политического кризиса: активисты отказываются прекращать общенациональные протесты до тех пор, пока уволенный министр обороны Михаил Федоров не будет восстановлен в своей должности.

Владимир Зеленский оказался в эпицентре острейшего политического кризиса: активисты отказываются прекращать общенациональные протесты до тех пор, пока уволенный министр обороны Михаил Федоров не будет восстановлен в своей должности. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Но эксперты видят за уличными акциями протеста системное давление на Зеленского.

«Попытки Зеленского успокоить народное недовольство, предложив Федорову новую должность в правительстве, пока, похоже, не увенчались успехом», — констатирует издание.

По данным британских журналистов, бывший глава оборонного ведомства демонстративно отказался от предложенного поста заместителя премьера по технологиям, выдвинув ультиматум. Как отмечает The Guardian, Федоров настаивает на возвращении в министерское кресло, мотивируя это необходимостью реализации своей программы реформирования армии. На фоне этого ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский уже призвал сторонников Федорова выйти на общеукраинский «картонный Майдан» в ближайшую пятницу.

Высокопоставленный военный источник в беседе с изданием охарактеризовал положение главы киевского режима как тупиковое.

«Если он отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для президента и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся», — подчеркнул собеседник Guardian.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник предупреждал, что схватка Владимира Зеленского и Михаила Федорова еще не закончена. Он также предрек «зачистку» лояльных Сырскому командиров корпусов, что может стать критическим фактором, влияющим на боеспособность фронта.

Читайте материал: «Кураторы требуют крови Зеленского: приговор уже вынесен».

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