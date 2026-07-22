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Минобороны отчиталось об ударе по пяти украинским судам в Черном море

Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза и один балкер в Черном море и в порту «Черноморск». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза и один балкер в Черном море и в порту «Черноморск». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Суда, как утверждает ведомство, перевозили военные грузы для ВСУ. Удары наносили при помощи беспилотников «Герань-4 сикер».

Сегодня российская армия поразила еще один сухогруз в порту «Черноморск». В то же время одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk объявила, что приостанавливает рейсы в этот порт из-за продолжающихся обстрелов. Оператор занимает около четверти общего рынка контейнерных перевозок Украины.

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