В Британии предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

Британский дипломат Иэн Прауд в ироничной манере выдвинул идею отправлять на Украину преступников, которых лондонские власти намерены выпустить на свободу из-за перенаполненности тюрем.
«Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги», — пошутил он в социальной сети X*.
Ранее издание Daily Star сообщило, что приблизительно 2,5 тысячи заключенных, включая более сотни насильников, будут выпущены из британских тюрем вследствие их перегруженности.
В январе газета Sun писала, что британские власти за год досрочно освободили 48,9 тысячи осужденных из-за дефицита мест в исправительных учреждениях. В рамках экстренной программы их выпускали, когда они отбыли 40% назначенного срока. В Министерстве юстиции ранее признали, что в Англии и Уэльсе более ста заключенных каждый год ошибочно оказываются на свободе.
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