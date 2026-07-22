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В Британии предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил высылать на Украину преступников, которых лондонские власти планируют освободить из-за перегруженности тюрем.

Источник: Аргументы и факты

Британский дипломат Иэн Прауд в ироничной манере выдвинул идею отправлять на Украину преступников, которых лондонские власти намерены выпустить на свободу из-за перенаполненности тюрем.

«Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги», — пошутил он в социальной сети X*.

Ранее издание Daily Star сообщило, что приблизительно 2,5 тысячи заключенных, включая более сотни насильников, будут выпущены из британских тюрем вследствие их перегруженности.

В январе газета Sun писала, что британские власти за год досрочно освободили 48,9 тысячи осужденных из-за дефицита мест в исправительных учреждениях. В рамках экстренной программы их выпускали, когда они отбыли 40% назначенного срока. В Министерстве юстиции ранее признали, что в Англии и Уэльсе более ста заключенных каждый год ошибочно оказываются на свободе.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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