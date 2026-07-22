В Британии предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

В январе газета Sun писала, что британские власти за год досрочно освободили 48,9 тысячи осужденных из-за дефицита мест в исправительных учреждениях. В рамках экстренной программы их выпускали, когда они отбыли 40% назначенного срока. В Министерстве юстиции ранее признали, что в Англии и Уэльсе более ста заключенных каждый год ошибочно оказываются на свободе.