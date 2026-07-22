Трамп считает, что Иран скоро будет готов к заключению сделки с США

По мнению Трампа, Иран хочет заключить сделку, но пока не готов к этому. «Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — утверждал американский лидер во время выступления в Мариетте (штат Джорджия).