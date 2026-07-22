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Трамп считает, что Иран скоро будет готов к заключению сделки с США

По мнению президента США, исламская республика хочет заключить соглашение, но пока не готова к этому.

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США.

По мнению Трампа, Иран хочет заключить сделку, но пока не готов к этому. «Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — утверждал американский лидер во время выступления в Мариетте (штат Джорджия).

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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