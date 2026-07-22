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Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

Кабинет министров Украины произвел ряд кадровых перестановок в правительстве.

Источник: Аргументы и факты

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, затронувших руководство нескольких ведомств. В частности, своих должностей лишились первый заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и заместитель министра внутренних дел Сергей Науменко.

Кроме кадровых изменений, правительство утвердило переименование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Теперь ведомство будет называться Министерством экономики и окружающей среды.

При этом структура министерства в целом останется прежней. В правительстве решили сохранить действующие должности заместителей министра и государственного секретаря, несмотря на изменение названия ведомства.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что возможное возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины продемонстрирует слабость руководства страны и фактически превратит Владимира Зеленского в номинальную фигуру.