Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, затронувших руководство нескольких ведомств. В частности, своих должностей лишились первый заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и заместитель министра внутренних дел Сергей Науменко.
Кроме кадровых изменений, правительство утвердило переименование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Теперь ведомство будет называться Министерством экономики и окружающей среды.
При этом структура министерства в целом останется прежней. В правительстве решили сохранить действующие должности заместителей министра и государственного секретаря, несмотря на изменение названия ведомства.
Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что возможное возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины продемонстрирует слабость руководства страны и фактически превратит Владимира Зеленского в номинальную фигуру.