В Ираке конфисковали 45 кг золота в рамках дела о коррупции

РАБАТ, 22 июля. /ТАСС/. В Ираке изъяли сорок золотых слитков и многочисленные золотые украшения в ходе расследования правоохранительными органами дел о коррупции и выводе госсредств за рубеж, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, депутаты парламента и крупные бизнесмены. Такие данные привел представитель Высшего судебного совета арабской республики Дийа Джаафар.
«По делу, в котором главным фигурантом является заместитель министра нефти Аднан аль-Джумайли, изъято 40 золотых слитков каждый весом в 1 кг, а также около 5 кг украшений из золота», — отметил Джаафар, слова которого привел новостной портал Baghdad Today. Он добавил, что было конфисковано 13 млрд иракских динаров (около $9,9 млн) и $400 тыс. наличными". Джаафар указал, что конфискованные денежные средства, как и золотые слитки и украшения были спрятаны обвиняемым в нескольких тайниках в провинции Салах-эд-Дин.
В конце июня силами безопасности Ирака были задержаны 47 высокопоставленных чиновников и депутатов иракского парламента по обвинению в коррупции. Указывалось, что правоохранительные органы выдали еще не менее 200 ордеров на арест чиновников различного ранга. Тогда же иракские власти сообщили, что кампания по этому делу продолжается и вскоре «будут объявлены новые имена, связанные с коррупцией в министерствах нефти и электроэнергии».