В Ираке конфисковали 45 кг золота в рамках дела о коррупции

«По делу, в котором главным фигурантом является заместитель министра нефти Аднан аль-Джумайли, изъято 40 золотых слитков каждый весом в 1 кг, а также около 5 кг украшений из золота», — отметил Джаафар, слова которого привел новостной портал Baghdad Today. Он добавил, что было конфисковано 13 млрд иракских динаров (около $9,9 млн) и $400 тыс. наличными". Джаафар указал, что конфискованные денежные средства, как и золотые слитки и украшения были спрятаны обвиняемым в нескольких тайниках в провинции Салах-эд-Дин.