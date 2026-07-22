Кабмин Украины одобрил назначение Ткаченко главой Киевской областной администрации

16 июля Ткаченко был уволен с должности главы Киевской городской военной администрации, созданной в противовес мэру столицы Виталию Кличко, с которым у Владимира Зеленского давний конфликт. На посту главы областной администрации Ткаченко заменит Николая Калашника, который стал министром инфраструктуры в обновленном правительстве.