Кабмин Украины одобрил назначение Ткаченко главой Киевской областной администрации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил назначение главой Киевской областной администрации Тимура Ткаченко, ранее возглавлявшего столичную военную администрацию. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Согласовано назначение Ткаченко Тимура главой Киевской областной государственной администрации», — написал он в своем телеграм-канале.
16 июля Ткаченко был уволен с должности главы Киевской городской военной администрации, созданной в противовес мэру столицы Виталию Кличко, с которым у Владимира Зеленского давний конфликт. На посту главы областной администрации Ткаченко заменит Николая Калашника, который стал министром инфраструктуры в обновленном правительстве.
В среду Зеленский также подписал указ об увольнении Всеволода Ченцова с поста представителя Украины при ЕС. После назначения нового правительства 16 июля Ченцов получил пост вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.