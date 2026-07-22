Юрист Кваша: снимать нарушение можно, распространять запись — не всегда

Юрист Дмитрий Кваша предупредил, что публикация в интернете фотографий и видеозаписей с предполагаемыми нарушителями порядка может повлечь ответственность и стать причиной необоснованной травли.
В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что сама съёмка нарушения законом не запрещена. Однако распространять полученные материалы без согласия изображённого на них человека нельзя, поскольку это может нарушать право на неприкосновенность частной жизни.
«Либо лишение свободы сроком до двух лет, либо штраф до 200 тыс. рублей», — рассказал Кваша о возможном наказании.
По словам юриста, человек, обнаруживший в открытом доступе свои фотографии, на публикацию которых он не давал согласия, вправе обратиться с иском в суд.
Эксперт подчеркнул, что фото и видео нарушения следует использовать для подтверждения обстоятельств произошедшего, а не для публичного осуждения или давления на человека.
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что оскорбления и ложные сведения в общедомовых чатах могут повлечь административную или уголовную ответственность.