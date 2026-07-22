Страны ЕС вновь не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ

Главным препятствием для достижения соглашения является предложенный запрет на приобретение, импорт и транспортировку российского сжиженного природного газа. Греция выражает несогласие с предложенными жесткими формулировками, настаивая на смягчении мер, которые могут негативно повлиять на судоходную отрасль.