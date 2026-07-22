Страны ЕС вновь не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ

Дипломаты стран Евросоюза в очередной раз не смогли прийти к согласию по вопросу утверждения 21-го санкционного пакета в отношении России, информирует Sweden Herald.
Консультации, длящиеся несколько дней, вновь завершились без достижения консенсуса, обсуждение было перенесено на утро четверга.
Главным препятствием для достижения соглашения является предложенный запрет на приобретение, импорт и транспортировку российского сжиженного природного газа. Греция выражает несогласие с предложенными жесткими формулировками, настаивая на смягчении мер, которые могут негативно повлиять на судоходную отрасль.
Следует отметить, что это уже не первая безуспешная попытка утверждения данного санкционного пакета. Для вступления в силу новых ограничительных мер необходимо единогласное одобрение всех 27 государств-членов ЕС.