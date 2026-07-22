В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

Охрана немедленно увела хулигана, но премьер не стал настаивать, чтобы против него завели дело. По его мнению, такие люди не виноваты в том, что «в их сердцах живет ненависть». Вина за это ложится на пропаганду, которую осуществляло прошлое правительство Виктора Орбана, заявила пресс-служба. Там считают, что «признаки этого исчезают и Венгрия движется к тому, чтобы стать гуманной страной».