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Трамп заявил, что Иран вскоре будет готов к сделке с США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран в ближайшее время будет готов заключить соглашение с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран в ближайшее время будет готов заключить соглашение с Вашингтоном.

По словам американского лидера, Тегеран пока не готов к сделке, поскольку после согласования её условий каждый раз пытается внести изменения.

«Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — сказал Трамп.

Ранее в The Washington Post со ссылкой на источники писали, что американская разведка считает, что новые удары США по Ирану вряд ли заставят Тегеран смягчить свою позицию на переговорах.

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