Трамп заявил, что Иран вскоре будет готов к сделке с США

По словам американского лидера, Тегеран пока не готов к сделке, поскольку после согласования её условий каждый раз пытается внести изменения.
«Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — сказал Трамп.
Ранее в The Washington Post со ссылкой на источники писали, что американская разведка считает, что новые удары США по Ирану вряд ли заставят Тегеран смягчить свою позицию на переговорах.
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