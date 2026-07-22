AFA опровергла вызов её главы на допрос в США

Аргентинская ассоциации футбола (AFA) выступила с заявлением на фоне информации о задержании Федеральным бюро расследований (ФБР) президента организации Клаудио Тапиа.
«Утверждения о том, что Клаудио Тапиа или Пабло Товигино были вызваны для дачи показаний в суд США, являются абсолютно ложными, равно как и заявления об изъятии у них мобильных телефонов или любых других электронных устройств», — говорится в тексте.
Как сообщало TN, у руководителя и других членов организации изъяли компьютеры и мобильные телефоны.
Тапиа, казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с главой AFA, должны явиться для дачи показаний.
Также Министерство юстиции США продолжает предварительное расследование финансов AFA.
Ранее сообщалось, что Месси пропустит первые игры MLS после ЧМ-2026 и не сыграет в Матче звёзд.