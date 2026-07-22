Уолтц: Трамп предпринимает все шаги для урегулирования конфликта на Украине

«Президент делает все, что в его силах, чтобы остановить войну… Несмотря на невероятные усилия, предпринятые им (Трампом — ред.) и его командой, это дело вызывает сильное разочарование», — отметил Уолтц в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
Как полагает дипломат, Москве и Киеву пока не удалось заключить мирное соглашение, несмотря на усилия Вашингтона.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня сообщил, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с США по Украине после завершения активной фазы на иранском направлении. Российский лидер также добавил, что Россия готова к продолжению переговоров и обсуждению всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что Москва настроена на мирное урегулирование ситуации на Украине, однако располагает достаточными ресурсами для продолжения специальной военной операции.