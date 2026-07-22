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Уолтц: Трамп предпринимает все шаги для урегулирования конфликта на Украине

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что американский президент Дональд Трамп предпринимает все возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Президент делает все, что в его силах, чтобы остановить войну… Несмотря на невероятные усилия, предпринятые им (Трампом — ред.) и его командой, это дело вызывает сильное разочарование», — отметил Уолтц в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Как полагает дипломат, Москве и Киеву пока не удалось заключить мирное соглашение, несмотря на усилия Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня сообщил, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с США по Украине после завершения активной фазы на иранском направлении. Российский лидер также добавил, что Россия готова к продолжению переговоров и обсуждению всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что Москва настроена на мирное урегулирование ситуации на Украине, однако располагает достаточными ресурсами для продолжения специальной военной операции.

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