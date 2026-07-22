Уолтц: Трамп предпринимает все шаги для урегулирования конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин 28 июня сообщил, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с США по Украине после завершения активной фазы на иранском направлении. Российский лидер также добавил, что Россия готова к продолжению переговоров и обсуждению всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.