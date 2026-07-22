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В Ленинградской области нашли тела двух туристов, пропавших из-за шторма

Обнаружены тела двух человек, пропавших в Ленинградской области 19 июля, когда группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера.

Обнаружены тела двух человек, пропавших в Ленинградской области 19 июля, когда группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера.

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России, пишет РИА Новости.

«В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля», — говорится в сообщении.

Ранее турист сорвался с Чёртовой скалы на курильском острове Итуруп — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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