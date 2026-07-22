Детский психолог Наумова посоветовала не ругать ребёнка за финансовые ошибки

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что в возрасте трёх — пяти лет ребёнка можно знакомить с деньгами в игровой форме, а учить самостоятельно распоряжаться небольшими суммами — с шести — семи лет.
В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что дошкольникам подойдут игры в магазин или кассу. Родители также могут разрешать ребёнку передавать продавцу заранее отсчитанную сумму и получать сдачу.
С шести — семи лет детям можно выдавать определённую сумму на день или неделю, не указывая, на что именно её следует потратить. При этом ребёнку стоит объяснить, что деньги можно использовать сразу или частично отложить.
«Но даже если выделенных денег ему не хватило, не нужно ругать его за это, ошибки научат его грамотно тратить деньги», — пояснила Наумова.
В свою очередь, заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала родителей контролировать детские аккаунты на маркетплейсах.
По её словам, дети и подростки могут совершать покупки через родительские или собственные аккаунты, не понимая возможных последствий. Некоторые товары, предупредила специалист, злоумышленники могут предложить использовать для выполнения опасных заданий.
Ранее в петербургском СК заявили, что мошенники всё чаще нацеливаются на детей 14—16 лет.