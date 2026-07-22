14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Во-первых, Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным потокам. Второй фактор — личная конкуренция, поскольку Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит «соперников».