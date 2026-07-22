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ТАСС: на Украине в 15 городах проходят протесты

Несмотря на отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, участники митингов седьмой день продолжают требовать восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Протесты охватили 22 июля не менее 15 городов Украины, следует из подсчетов ТАСС. Несмотря на отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, участники митингов седьмой день продолжают требовать восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны.

Ранее стало известно, что митинги седьмой день подряд проходят в Киеве, Одессе и во Львове. В украинской столице собралось около 500 человек. По последним данным, акции протеста также состоялись еще в 12 городах: Виннице, Днепропетровске, Житомире, Елизаветграде, Ивано-Франковске, Кременчуге, Николаеве, Полтаве, Тернополе, Харькове, Ужгороде и Черновцах.

Несмотря на то, что Владимир Зеленский накануне частично исполнил ультиматум протестующих, отправив Сырского в отставку, участники продолжают настаивать на требовании вернуть Федорову должность главы Минобороны.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Во-первых, Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным потокам. Второй фактор — личная конкуренция, поскольку Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит «соперников».

16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. 21 июля, на шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского. Вместо него новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

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