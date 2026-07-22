Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц назвал рост рейтинга Фёдорова заказом США для смены Зеленского

Опубликованные украинской исследовательской компанией Rating Group данные показали заметные изменения в расстановке украинских политиков по уровню доверия граждан. Владимир Зеленский оказался только на четвёртой строчке списка, уступив нескольким представителям власти и силового блока. Как заявил военный корреспондент Александр Коц в «Максе», США готовят замену экс-комику.

Источник: Life.ru

Наибольшую поддержку получил Валерий Залужный. Бывшему главнокомандующему ВСУ, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, доверяют 70% опрошенных. Второе место занял Михаил Фёдоров. Его показатель за неделю увеличился сразу на 30 пунктов: если ранее политика поддерживали 35% респондентов, то теперь этот уровень достиг 65%. Ещё одним участником первой тройки стал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. Его результат составил 62%.

«Украинская социология — она как путана. Кто её танцует, тому она и подыгрывает. И танцор здесь явно не на Банковой. Плюс тридцать пунктов за семь дней — это не социология. Это не “народ прозрел”. Это заказ. Живой политический процесс за неделю столько не даёт. Так рейтинги не растут. Так их рисуют. А рисует кто? Тут гадать не надо», — заявил корреспондент.

Коц также подверг сомнению независимость исследования, утверждая, что деятельность Rating Group связана с американскими структурами, получающими финансирование Госдепартамента США. Журналист сравнил использование подобных инструментов с политическими кампаниями, которые, по его словам, ранее проводились в Сербии и на Украине. По оценке Коца, публикация таких результатов может быть связана с подготовкой вариантов обновления украинского руководства.

В то же время Владимир Зеленский по опросу Rating Group занял первое место в рейтинге электоральных предпочтений жителей Украины. В первом туре гипотетических президентских выборов 22,3% опрошенных готовы отдать свой голос за него. Вторую строчку занял Валерий Залужный с 14,9% голосов. Михаил Фёдоров оказался на третьем месте, получив поддержку 13,4% респондентов. Опрос проводился с 20 по 21 июля среди тысячи взрослых жителей территорий, контролируемых Киевом. Погрешность исследования составляет не более 3,1%. Сбор данных был завершен до появления информации об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше