Военкор Коц назвал рост рейтинга Фёдорова заказом США для смены Зеленского

«Украинская социология — она как путана. Кто её танцует, тому она и подыгрывает. И танцор здесь явно не на Банковой. Плюс тридцать пунктов за семь дней — это не социология. Это не “народ прозрел”. Это заказ. Живой политический процесс за неделю столько не даёт. Так рейтинги не растут. Так их рисуют. А рисует кто? Тут гадать не надо», — заявил корреспондент.