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Лондон отозвал дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

Лондон принял решение отозвать своих дипломатов из Ирана после заявлений Трампа о готовности нанести удары.

Источник: Аргументы и факты

Лондон принял решение отозвать своих дипломатов из Ирана, сообщает официальный сайт британского МИД.

«С учетом обновленной информации о региональной напряженности и ситуации в сфере безопасности персонал Великобритании был временно отозван из Ирана. Наше посольство продолжает работу в удаленном режиме», — сообщили в ведомстве.

При этом, как отмечается в заявлении, посольство продолжает работу в удаленном режиме.

Также министерство настоятельно рекомендует гражданам Великобритании воздержаться от поездок в Иран. Британским подданным, находящимся в стране, рекомендовано тщательно оценить необходимость своего пребывания на ее территории.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по инфраструктуре Ирана, включая мосты и электростанции. В феврале Лондон уже отзывал своих дипломатов и приостанавливал работу посольства в Иране перед атаками США и Израиля на иранские объекты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания госсекретаря США Марко Рубио, усомнившегося в серьезности намерений Тегерана вести переговоры с Вашингтоном.

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