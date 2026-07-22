Лондон отозвал дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

«С учетом обновленной информации о региональной напряженности и ситуации в сфере безопасности персонал Великобритании был временно отозван из Ирана. Наше посольство продолжает работу в удаленном режиме», — сообщили в ведомстве.
При этом, как отмечается в заявлении, посольство продолжает работу в удаленном режиме.
Также министерство настоятельно рекомендует гражданам Великобритании воздержаться от поездок в Иран. Британским подданным, находящимся в стране, рекомендовано тщательно оценить необходимость своего пребывания на ее территории.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания госсекретаря США Марко Рубио, усомнившегося в серьезности намерений Тегерана вести переговоры с Вашингтоном.