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Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о проведенных в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, посвященных реализации сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Источник: AP 2024

Уитакер отметил, что после саммита НАТО в Киеве состоялись встречи с Зеленским и высшим руководством. «Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot», — написал Уитакер в соцсети X.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что Вашингтон пока не принял решение по запросу Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО.

В июне Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.

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