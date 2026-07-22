Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве

В июне Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.