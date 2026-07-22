Великобритания отозвала дипломатов из Ирана

Власти Великобритании временно вывели свой дипломатический персонал из Ирана на фоне напряжённой ситуации с безопасностью.
«Из-за ситуации с безопасностью сотрудники Великобритании были временно отозваны из Ирана», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.
При этом отмечается, что посольство Великобритании в Иране продолжает работать в удалённом формате.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить удары по объектам в Иране в случае атак на суда в Ормузском проливе.
После этого в Иране предупредили, что Тегеран нанесёт удары по энергетической инфраструктуре и другим объектам в регионе, если США атакуют мосты или электростанции на территории исламской республики.