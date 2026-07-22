Юрист Багян: присвоение найденной вещи может считаться кражей

На умысел совершить хищение могут указывать попытки спрятать вещь или скрыть её отличительные признаки — например, вынуть сим-карту из телефона или снять с него чехол. За такие действия может грозить штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.