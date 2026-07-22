Юрист Багян: присвоение найденной вещи может считаться кражей

Юрист Сергей Багян рассказал, что присвоение найденной чужой вещи и попытка скрыть её идентифицирующие признаки могут быть квалифицированы как кража и повлечь за собой уголовную ответственность.
В беседе с «Абзацем» он пояснил, что обнаруживший потерянную вещь человек должен сообщить об этом владельцу или другому известному ему лицу и вернуть находку.
На умысел совершить хищение могут указывать попытки спрятать вещь или скрыть её отличительные признаки — например, вынуть сим-карту из телефона или снять с него чехол. За такие действия может грозить штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
При отягчающих обстоятельствах наказание может быть строже. Багян привёл в пример совершение кражи группой лиц по предварительному сговору или причинение владельцу значительного ущерба на сумму не менее 5 тыс. рублей. В таком случае штраф может достигать 200 тыс. рублей, а срок лишения свободы — пяти лет.
«Если вы нашли чужую вещь в кафе или автобусе, то передайте её администрации или водителю», — посоветовал юрист.
Ранее юрист Никос Параскевов рассказал, что найденные на улице вещи нельзя просто забрать себе.