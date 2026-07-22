Первый этап реконструкции корпуса ГКБ имени Буянова завершат в Москве в 2026 году

В Москве продолжается реконструкция главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова. Первый этап работ планируется завершить в 2026 году.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра столицы Сергея Собянина.
Обновление здания ведут поэтапно, чтобы больница продолжала принимать пациентов. На двух этажах разместят новые операционные, приёмное отделение и стационар кратковременного пребывания.
На первом этаже оборудуют дополнительные входы для разделения потоков пациентов. Старый вестибюль превратят в холл с зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе.
В корпусе также разместят межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты специалистов и перевязочные.
После реконструкции объём амбулаторного приёма планируется увеличить примерно на 20%.
Ранее сообщалось, что Московская служба онкопсихологов за три года провела свыше 36 тыс. консультаций для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких.