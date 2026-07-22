Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве посетили почти 900 тысяч человек

Почти 900 тыс. москвичей и туристов посетили фестиваль «Театральный бульвар» с момента его открытия 30 мая.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.
По итогам голосования в «Активном гражданине» фестиваль признали самым ожидаемым событием третьего сезона проекта «Лето в Москве». Ежедневно на городских площадках проводят от десяти до 15 спектаклей, уличных представлений, мастер-классов и других мероприятий.
Второе место занял фестиваль «Усадьбы Москвы», объединивший 77 площадок. В тройку также вошли «Времена и эпохи»: мероприятия исторического фестиваля посетили более 2,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Курской области, ДНР и ЛНР прошли гастроли московских театров.