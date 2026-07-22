Сомнолог Гаврилова: фоновый шум мешает полноценному сну

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алёна Гаврилова рассказала, что для полноценного восстановления человеку следует засыпать в темноте, тишине и прохладной обстановке.
В беседе с НСН она пояснила, что фоновая музыка или фильмы могут отвлекать мозг и мешать наступлению глубоких фаз сна. Именно в это время, по словам врача, происходит обработка информации и её перенос в долговременную память.
«У некоторых людей есть привычка под что-то засыпать, музыку или фильмы, но её нельзя назвать хорошей», — отметила Гаврилова.
Для снижения тревожности и улучшения качества сна специалист посоветовала увеличить физическую активность. Также могут помочь дыхательные практики, гимнастика и упражнения на растяжку.
Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская назвала викторины и ролевые игры полезными для развития мозга в любом возрасте.