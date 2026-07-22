Степанова рассказала, как российские спортсмены получают инвентарь в обход европейских санкций

«Мне верой и правдой служат “предметы роскоши” стоимостью более 300 евро: лыжероллеры, ботинки, палки, шлем — из Европы. Под евросанкциями. Официально не продаются. Но… вода дырочку найдёт — так сами производители говорят, когда говорю, что никуда их продукты не пропали, — они ведь отнюдь не наивные люди. Но кретинам в Брюсселе этого не объяснить. А может они и не кретины вовсе, а может, они сами вложились в посредников, которые “предметы роскоши” в братские, но неподсанкционные республики отправляют регулярно?» — написала Степанова в своём Telegram-канале.