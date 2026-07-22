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Степанова рассказала, как российские спортсмены получают инвентарь в обход европейских санкций

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о получении инвентаря в обход европейских санкций.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о получении инвентаря в обход европейских санкций.

«Мне верой и правдой служат “предметы роскоши” стоимостью более 300 евро: лыжероллеры, ботинки, палки, шлем — из Европы. Под евросанкциями. Официально не продаются. Но… вода дырочку найдёт — так сами производители говорят, когда говорю, что никуда их продукты не пропали, — они ведь отнюдь не наивные люди. Но кретинам в Брюсселе этого не объяснить. А может они и не кретины вовсе, а может, они сами вложились в посредников, которые “предметы роскоши” в братские, но неподсанкционные республики отправляют регулярно?» — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Степанова завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в составе женской эстафеты.

Ранее Степанова высмеяла угрозы чиновников из ЕС лишить МОК дохода из-за россиян.