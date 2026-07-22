Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По информации столичного ГУ МЧС, пожар в доме № 26 на Гончарной улице локализован.

Уточняется, что в одной из квартир горели личные вещи и мебель.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в жилом доме на Страстном бульваре в Москве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше