Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.
Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
По информации столичного ГУ МЧС, пожар в доме № 26 на Гончарной улице локализован.
Уточняется, что в одной из квартир горели личные вещи и мебель.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в жилом доме на Страстном бульваре в Москве.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше