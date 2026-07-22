Балетмейстер Эйфман: я должен был найти свой путь в искусстве

Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета народный артист России Борис Эйфман рассказал, что создал авторский театр, поскольку стремился найти собственный путь в искусстве и не повторять творчество мастеров, у которых учился.
В интервью информационной службе «Вести» балетмейстер отметил, что постановки Юрия Григоровича, Леонида Якобсона и Игоря Бельского стали для него образцами прекрасного искусства. Однако Эйфман считал необходимым развивать собственный художественный язык.
Свой юбилей балетмейстер встретил постановкой «Страсти по Мольеру» на сцене Александринского театра. Французского драматурга Эйфман назвал близким для себя художником, который также на протяжении десятилетий развивал авторский театр.
В интервью «Петербургскому дневнику» Эйфман назвал себя трудоголиком и неутомимым художником, который постоянно стремится к развитию.
«У меня авторский театр, поэтому я стремлюсь к обновлению репертуара, к тому, чтобы каждый последующий спектакль был не похож на предыдущий, был лучше и успешнее его», — пояснил балетмейстер.
По словам Эйфмана, именно стремление создавать новые постановки служит главным стимулом его творческой продуктивности.
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