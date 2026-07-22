Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финская активистка Райски: на Украине развиваются язычество и сатанизм

Язычество и сатанизм* на Украине развиваются на фоне отказа от всего связанного с Россией, заявила финская активистка Салли Райски.

Язычество и сатанизм* на Украине развиваются на фоне отказа от всего связанного с Россией, заявила финская активистка Салли Райски.

«Потому что, естественно, если у людей есть одна вера… Давайте мы всё, что связано с Россией, уберём. Возьмём язычество, возьмём сатанизм*, чтоб опять их сплотить», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Киеве учительницу оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за то, что она на уроке в первом классе показала детям фрагмент мультфильма с русским звуковым сопровождением.

* «Международное движение сатанизма» включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.