Финская активистка Райски: на Украине развиваются язычество и сатанизм

Язычество и сатанизм* на Украине развиваются на фоне отказа от всего связанного с Россией, заявила финская активистка Салли Райски.
«Потому что, естественно, если у людей есть одна вера… Давайте мы всё, что связано с Россией, уберём. Возьмём язычество, возьмём сатанизм*, чтоб опять их сплотить», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в Киеве учительницу оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за то, что она на уроке в первом классе показала детям фрагмент мультфильма с русским звуковым сопровождением.
* «Международное движение сатанизма» включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.