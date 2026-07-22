Рубио заявил, что США хотят завершения украинского конфликта

Заявление Рубио прозвучало накануне его очередной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая запланирована на 23 июля. Глава российского внешнеполитического ведомства ранее анонсировал переговоры с американским коллегой и заявил, что планирует ~расспросить Рубио о текущей позиции Вашингтона по Украине~. По словам министра, Москва исходит из того, что США пока не отказались от предложений, выдвинутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.