Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В CENTCOM заявили о перенаправлении девяти судов в рамках блокады Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в рамках обеспечения морской блокады Ирана американские силы перенаправили девять коммерческих судов.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в рамках обеспечения морской блокады Ирана американские силы перенаправили девять коммерческих судов.

Об этом говорится в сообщении командования в соцсети X. Отмечается, что по состоянию на 22 июля также было выведено из строя одно судно.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвал судоходные компании не использовать маршрут к югу от Ормузского пролива, заявив, что он заминирован.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше