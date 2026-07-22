В CENTCOM заявили о перенаправлении девяти судов в рамках блокады Ирана

Об этом говорится в сообщении командования в соцсети X. Отмечается, что по состоянию на 22 июля также было выведено из строя одно судно.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвал судоходные компании не использовать маршрут к югу от Ормузского пролива, заявив, что он заминирован.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше