Жительница Родинского рассказала, как из шахты вывозили металл

Жительница города, которая попросила не раскрывать ее личность из соображений безопасности и опасений за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, рассказала, что в августе 2024 года руководство шахты рассчитало всех сотрудников, после чего предприятие официально прекратило работу.