Специалист Кузнецов: гаджеты нельзя тушить водой при возгорании

По словам специалиста, проблемы чаще возникают с поддельными пауэрбанками. Риск возгорания также повышается во время зарядки, поскольку электрический ток способствует нагреву устройства. По этой причине заряжающийся гаджет нельзя класть под подушку, особенно на ночь.