Специалист Кузнецов: гаджеты нельзя тушить водой при возгорании

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов предупредил, что устройства с литийионными аккумуляторами при возгорании нельзя тушить водой, поскольку это может усилить реакцию окисления.
В беседе с 360.ru он отметил, что небольшие гаджеты и накопители из-за малого количества горючего вещества обычно не способны привести к серьёзному пожару. Более высокую опасность представляют автомобильные литийионные аккумуляторы.
«Само по себе устройство достаточно безопасное, но известно, что любые некачественно собранные, из некачественных материалов и с нарушением технологий устройства опасны», — заявил Кузнецов.
По словам специалиста, проблемы чаще возникают с поддельными пауэрбанками. Риск возгорания также повышается во время зарядки, поскольку электрический ток способствует нагреву устройства. По этой причине заряжающийся гаджет нельзя класть под подушку, особенно на ночь.
Ранее в Роскачестве предупредили о рисках перегрева электронных устройств из-за жары.