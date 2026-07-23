Мбаппе сообщил Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, что убедил вингера «Баварии» Майкла Олисе перейти в испанский клуб.
Как сообщает Bild, во время ЧМ-2026 Мбаппе ежедневно общался с Олисе, объясняя преимущества перехода в мадридский клуб.
По информации источника, Килиан рассказал Олисе, что «Реал» нуждается в нём.
Издание Marca сообщало, что мадридский клуб может заплатить за трансфер футболиста более €200 млн, но не более €220 млн.
В прошлом сезоне футболист провёл за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола и оформил 31 ассист.
Ранее сообщалось, что Мбаппе — первый футболист, выигравший две «Золотые бутсы» чемпионата мира.