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Мбаппе сообщил Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, что убедил вингера «Баварии» Майкла Олисе перейти в испанский клуб.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, что убедил вингера «Баварии» Майкла Олисе перейти в испанский клуб.

Как сообщает Bild, во время ЧМ-2026 Мбаппе ежедневно общался с Олисе, объясняя преимущества перехода в мадридский клуб.

По информации источника, Килиан рассказал Олисе, что «Реал» нуждается в нём.

Издание Marca сообщало, что мадридский клуб может заплатить за трансфер футболиста более €200 млн, но не более €220 млн.

В прошлом сезоне футболист провёл за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола и оформил 31 ассист.

Ранее сообщалось, что Мбаппе — первый футболист, выигравший две «Золотые бутсы» чемпионата мира.