Педиатр Аржуткина рассказала, как защитить ребёнка летом

У воды ребёнка нельзя оставлять без присмотра даже на минуту. Нарукавники и круги создают лишь иллюзию безопасности, поэтому врач рекомендовала использовать спасательный жилет с ремнём между ног. Купаться в фонтанах также не следует из-за риска травм, удара током и инфекций.