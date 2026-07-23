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Педиатр Аржуткина рассказала, как защитить ребёнка летом

Врач-педиатр НИКИ Пироговского Университета Полина Аржуткина рассказала, как защитить ребёнка летом.

Врач-педиатр НИКИ Пироговского Университета Полина Аржуткина рассказала, как защитить ребёнка летом.

В комментарии RuNews24.ru она посоветовала установить на окна блокираторы, отодвинуть мебель от подоконников и не рассчитывать на москитные сетки.

У воды ребёнка нельзя оставлять без присмотра даже на минуту. Нарукавники и круги создают лишь иллюзию безопасности, поэтому врач рекомендовала использовать спасательный жилет с ремнём между ног. Купаться в фонтанах также не следует из-за риска травм, удара током и инфекций.

Аржуткина предупредила, что тепловой удар у детей развивается быстрее из-за несовершенной терморегуляции. Она посоветовала регулярно давать ребёнку воду и не оставлять его в закрытом автомобиле.

Ранее дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала об особенностях выбора солнцезащитного крема для детей.