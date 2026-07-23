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ESO: астрономы нашли первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы

Астрономы полагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы. Статус объекта вызывает вопросы, заявляет Европейская южная обсерватория (ESO).

Астрономы полагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы. Статус объекта вызывает вопросы, заявляет Европейская южная обсерватория (ESO).

Объект был найден в системе CD-35 2722, он обращается не вокруг планеты, что ставит вопрос о его классификации.

«Он вращается вокруг коричневого карлика (объекта, более массивного, чем планета), который, в свою очередь, обращается вокруг звезды CD-35 2722. Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы», — говорится в заявлении ESO.

Ранее исследователи обнаружили самое массивное из когда-либо зарегистрированных слияний чёрных дыр.