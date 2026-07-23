ESO: астрономы нашли первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы

«Он вращается вокруг коричневого карлика (объекта, более массивного, чем планета), который, в свою очередь, обращается вокруг звезды CD-35 2722. Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы», — говорится в заявлении ESO.