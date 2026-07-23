Диетолог Дианова: ореховый йогурт способствует поддержанию здоровья сердца

В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что пробиотики разрушают фитиновую кислоту, повышая доступность железа, цинка и кальция, а также высвобождают антиоксиданты. В продуктах из грецкого ореха и фисташек образуются пептиды, способные влиять на давление и уровень сахара.