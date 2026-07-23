Диетолог Дианова: ореховый йогурт способствует поддержанию здоровья сердца

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что ферментированные ореховые напитки могут поддерживать здоровье сердца, пищеварение и микробиоту кишечника.
В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что пробиотики разрушают фитиновую кислоту, повышая доступность железа, цинка и кальция, а также высвобождают антиоксиданты. В продуктах из грецкого ореха и фисташек образуются пептиды, способные влиять на давление и уровень сахара.
При этом ореховые йогурты не заменяют животное молоко, поскольку уступают ему по содержанию белка и кальция, отметила Дианова.
В свою очередь, член Общественной палаты России, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе барбариса.
По её словам, содержащийся в ягодах берберин может снижать уровень глюкозы, улучшать липидный профиль и оказывать антимикробное действие.
Диетолог не рекомендовала давать барбарис детям и предупредила о его возможном негативном взаимодействии со статинами, антибиотиками и оральными контрацептивами.
Ранее врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко рассказала, что медленное жевание помогает избежать переедания.